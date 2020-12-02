أعلى مسؤول بالاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية يصل الخرطوم اليوم

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن وصول وفد إنساني رفيع المستوى برئاسة المفوض الأوروبي، جانيز لينارتشيتش، لإدارة الأزمات وأعلى مسؤول أوروبي عن المساعدات الإنسانية الأوروبية حول العالم.

ومن المقرر أن يصل جانيز الخرطوم اليوم “الأربعاء”، وسيلتقي بمسؤولين في الحكومة الانتقالية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والأوروبية العاملة في السودان، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وتستمر زيارة المفوض الأوروبي حتى الرابع من ديسمبر الحالي وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي، أن هذه هي الزيارة الثانية ليانيز لينارتشيتش إلى السودان، حيث قام بزيارة الخرطوم في وقت سابق يونيو ٢٠٢٠ للتوقيع على اتفاقية لدعم عمل منظمة الصحة العالمية بقيمة ١١ مليون يورو لمكافحة وباء “كورونا” بالسودان، وافتتاح الجسر الجوي الأوروبي الذي نقل ٩٠ طناً من المساعدات الطبية والإنسانية.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة الصيحة، أن الهدف من زيارة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو الماضي، حيث يلتقي المسؤول الأوروبي برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والسيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)