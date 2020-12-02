الرئيسية/أخبار/ عاجل: إغلاق جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم أبرز العناوينأخبار منذ ساعة واحدة 0 إغلاق جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ ساعة واحدة 0

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