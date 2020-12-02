كباشي يكذب نبيل اديب.. اسمع بهذا الكلام لاول مرة ولا الجيش ولا اللجنة لم يخاطباني

نفي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ما تردد عن علمه بطلب اللجنه الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القياده والتي يترأسها الاستاذ القانوني نبيل أديب مثوله امام اللجنه للتحقيق في احداث فض الاعتصام.

وقالت الإعلامية نسرين النمر في سؤالنا للفريق الكباشي (اين الحقيقه )؟ ما بين نفيه لنا امس الاثنين في برنامج حديث السلام على قناة النيل الأزرق ما اذا طلبت اللجنه افادته حول احداث فض الاعتصام وهو الامر الذي كذبه نبيل اديب اليوم بقوله (ان اللجنه طلبت من الجيش رسميا مثول الفريق كباشي للتحقيق وهو يعلم ذلك )بحسب مصادر صحفية.

وأضافت نسرين النمر مساء الثلاثاء بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (قال الفريق كباشي “اسمع بهذا الكلام لاول مرة ،ولا الجيش ولا اللجنة لم تخاطبني”).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)