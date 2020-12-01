توجيه سيادي بتقوية شبكة الاتصالات وحل مشكلة الكباري بجنوب كردفان

وجه الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الإنتقالي شركة سوداني للاتصالات بتشيد أبراج لتقوية وتنشيط حركة الإتصالات بولاية جنوب كردفان وتذليل كافة العقبات التي تواجه انتشارها بالبلاد.

ووعد عضو مجلس السيادة لدى لقائه الثلاثاء د.حامد البشير إبراهيم والي جنوب كردفان بعقد إجتماع يضم وزير البنى التحتية ووالي الولاية لحل مشكلة الكباري قبل فصل الخريف لافتا إلى أن هناك مدن تنعزل تماما في الولاية بسبب مياه الأمطار.

وقال دكتور حامد وفق (سونا) إن اللقاء تطرق للعقبات التي تواجه شبكة الاتصالات بالولاية التي تعوق حركة الاقتصاد والمعاملات البنكية ومشكلة انعزال بعض المدن في فصل الخريف مشيرا إلى امكانية الاستفادة من الكباري المتحركة بسلاح المهندسين.

ولفت سيادته الي ان اللقاء تطرق لمشكلة تسرب الشباب من التعليم وسبل حلها عبر التدريب المهني وتشغيل الشباب مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة وعد بالتواصل مع الجهات ذات الصلة حتى تتمكن الولاية من الاستفادة منهم في المشاريع التنموية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)