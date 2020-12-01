وفاة المعلم والكاتب الصحفي حسين الخليفة

غيّب الموت الثلاثاء، الخبير التربوي والمعلم الكبير والكاتب الصحفي حسين الخليفة إثر اصابته بفيروس كورونا.يُعد الراحل من كبار خبراء التربية والتعليم بالبلاد، تتلمذ على يديه وفق صحيفة السوداني آلاف التلاميذ والمعلمين،

وهو من مؤسسي المنتدى التربوي السوداني وبرحيله فقدت البلاد ووزارة التربية والتعليم؛ ثروة تعليمية تربوية، كرّس حياته في نشر العلم وتطوير التعليم، وكان حتى آخر أيام حياته يقدم النصح والأوراق العلمية للنهوض بقطاع التعليم، الذي كان همّه الأكبر، ودوماً ما كان يُردِّد (ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم).

اللهم تقبله مع الشهداء في عليين وألهم أولاده وأهله وجيرانه وتلاميذه وجميع معارفه، الصبر وحُسن العزاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)