تعليق الدراسة بجامعة كسلا

أصدرت إدارة جامعة كسلا استنادا على اجتماع لجنة العمداء الطارئ بالجامعة ونظرا لتفشي جائحة كورونا بالبلاد، أصدرت قرارا بتعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من الاول من ديسمبر وحتى الحادي والعشرين منه.
وتقرر خلال الاجتماع وفق ( سونا) تخفيض العاملين بالجامعة بنسبة 50% ومنح كبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة في هذه الفترة اجازة مدفوعة الأجر واستثنى القرار الطلاب الممتحنين لمواصلة الامتحانات حسب الجداول المعلنة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعلنة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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