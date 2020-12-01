تعقيم الأسواق بمحلية بحري لموجهة جائحة كورونا

عقدت لجنة مجابهة جائحة كورونا الموجة الثانية بمحلية بحري إجتماع الثلاثاء طالب خلاله المجتمعون وفق ( سونا) بالتركيز علي تعقيم الأسواق وأماكن التجمعات والمؤسسات الخدمية وتكثيف التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير معينات العمل ووسائل الحركة للأتيام العاملة، للحد من إنتشار المرض مع تطبيق الإحترازات والإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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