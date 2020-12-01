الهندي يعلن مشروع الوحدة الاتحادية

قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية”؛ الشريف صديق الهندي؛ إن مبادرة الوحدة الاتحادية سوف تقدم نموذجاً جديداً حول مشروع توحيد الصف الاتحادي
يرتكز على رؤية غير مسبوقة تتمثل في التقاء مناديب الأحزاب والتيارات الاتحادية ورموز قواعد كيان الوسط الكبير على منضدة واحدة في تحمُّل مسؤولية المبادرة،
ووضع التصورات العصرية لإنجاح الحلم التاريخي عن طريق المُحاججة والتفاكُر وخلق الآلية الناجعة التي تلبي مشروع التوحد الذي يضم الأطراف الاتحادية بعيداً عن العاطفة والأشواق التي كانت تمارس في برنامج الوحدة السابق. وستُعلن المبادرة في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة السبت القادم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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