تعليق الدراسة بجامعة الجزيرة حتى إشعار آخر

قررت إدارة جامعة الجزيرة تعليق الدراسة لجميع الدفعات بالكليات المختلفة لطلاب البكالوريوس والدبلوم وإستثاء الدفعات التي لديها إمتحانات اعتباراً من الثلاثاء مطلع ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر واوضحت وفق ( سونا) انها اتخذت القرار لتفشي جائحة كورونا بالولاية، ووجه القرار بمواصلة الدراسة بنظام الإلكتروني وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الصادرة من قبل الجهات الصحية ذات الإختصاص . وفي ذات السياق قررت جامعة الجزيرة تخفيض القوى العاملة بالجامعة بنسبة 50% (العمل بالتناوب) على أن يتم الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الصادرة من قبل جهات الإختصاص وذلك اعتباراً من الثلاثاء مطلع ديسمبر الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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