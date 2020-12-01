القبض على موظفين بوزارة الطاقة متهمين بالتلاعب في الوقود

كشف مصدر مطلع بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عن إلقاء القبض على موظفين بوزارة الطاقة والتعدين يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار والسماسرة بعد الحصول عليه باسم مشاريع صناعية وزراعية.

وقامت اللجنة مع الجهات الأمنية المختصة بحسب صحيفة الديمقراطي، بعمل كمين محكم قبضت من خلاله على كميات تفوق (25) ألف برميل مصدقة إلى مشروع وهمي بولاية نهر النيل، وألقى القبض على المتهمين ودونت بلاغات في مواجهتهم بالرقم (199)، كما ألقى القبض على موظفة بالوزارة تقوم بإدخال كميات كبيرة إلى النظام دون تصاديق.

كما ضبطت بشرق النيل (25) ألف لتر دون تصديق تخص مصنع للزيوت، ودونت بلاغ في مواجهتهم بالرقم (358) من قانون الطوارئ، وألقى القبض على مدير إحدى شركات البترول الذي يساعد في تسريب الوقود لجهات خاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)