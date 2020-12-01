عودة انتشار”كورونا” تهدد انطلاقة النشاط الرياضي

بعدما أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في بدايته الأولى الى فوضى في برمجة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية، وصلت إلى حد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا لكرة القدم وايقاف الدوري الممتاز بقرار من وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الصحية ومن ثم استئنافة وفق الاشتراطات الصحية المتبعة عالميا، يبدو أن اغلاق البلاد والاتجاه لإغلاق البلاد مرة أخرى بعد انتشار وباء (كورونا)، إنّ موجة كورونا الثانية أشدّ خطورة من الأولى، هذا يجعل من ايقاف النشاط الرياضي مهدداً بالايقاف مجدداً، لكن أهل الرياضة والمهتمين لهم رأى آخر. حيث كشف هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية أن الأولمبية تتأثر سلباً وإيجاباً بتوقف النشاط الرياضي في العالم والبلاد خاصة بسبب الأمراض والأبئة والأحداث الأخرى التي تفرض نفسها على العالم، واضاف أن عودة انتشار وتفشي وباء كورونا بصورة مغايرة عن الموجة الأولى يجعل العالم كله والسودان على وجه الخصوص يغلق نفسه ويبتعد عن بداية أي نشاط رياضي إعدادي أو تنافسي حتى يتجنب الإصابة بالمرض وإن كان الأمر ذي صلة باستخدام محاذير صحية تقلل من الإصابة والانتشار، واعتقد أن الأمر هذه المرة مخيف للغاية مع اعتدال المناخ الذى يمنح الفايروس مزيداً من القوة لتحدي الانسان، واشار هارون إلى أن اللجنة الأولمبية أكدت على الاتحادات الرياضية والمنتسبين إليها اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بداية اي نشاط يعرض أرواح الرياضيين للإصابة بالمرض القاتل هذا، واكد ان ايقاف النشاط ياتي من باب الحذر والتوصيات التى ستعمل بها وزارة الصحة الاتحادية الى جانب لجنة الطوارئ العليا والتى بدأت في تنفيذ الاغلاق بغية ايقاف تفشي المرض إلى حين إنجلاء الأمر وربما زادت فترة الإغلاق هذه المرة والتى ستؤثر على النشاط الرياضي في كرة القدم والمناشط بصورة جلية وواضحة. وفى كرة القدم كشف نصر الدين حميدتى أمين خزينة الاتحاد العام لكرة القدم ان الاتحاد قرر بداية النشاط الكروي فى يوم 18 من الشهر الجاري وفق لما قرره مجلس ادارة الاتحاد العام للكرة في اجتماعه الأخير، منح اللجنة المنظمة الصلاحيات للاستعداد للموسم القادم بعد ان اسدل الستار على الموسم الماضي، واشار حميدتي أن الدوري لا شئ سيوقفه إلا قرار يأتي من جهات عليا في لجنة الطوارئ، واضاف ان التجربة الماضية التى استئنف فيها الدوري الممتاز بعد انتشار جائحة كرونا الأولى كانت جيدة وساعدت فى إغلاق الموسم الرياضي دون أضرار، مؤكداً أن الدوري سيبدأ في توقيته المحدد من الشهر الجاري، وان الرأى الراجح حتى اللحظة مع عودة تفشى وباء كورونا بصورة مزعجة أن يتواصل النشاط الرياضى بدون جمهور تاكيداً على سلامة الجمهور، وسلامة اللاعبين بإجراء فحوصات قبل وبعد وأثناء سير الدورى، ونفى ان يكون الدوري للموسم الحالي خارج حسابات اتحاد كرة القدم وستكون الاحترازات والتدابير الصحية حاضرة بأمر من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ما لم يحدث فى الأمر جديد على مستوى العالم فان الدوري سينطلق فى موعده المحدد له.

تقرير – معتز عبد القيوم الخرطوم: (صحيفة الصيحة)