غرب كردفان.. مناقشة موازنة العام 2021م

رأس المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب كردفان الأستاذ أمبدة محمد أمبدة اجتماع اللجنة العليا لمناقشة الموجهات العامة لإعداد موازنة العام المالي 2021م.

وقال أمبدة إن الموجهات تمثلت في إعداد الميزانية متضمنة تنفيذ بنود اتفاقية سلام جوبا وتعظيم الموارد الذاتية ووضع الاعتمادات المالية لشركات الذهب والبترول العاملة في الولاية مع العمل على تقنين تجارة الحدود بين الولاية ودولة جنوب السودان وكيفية تنفيذ البرنامج الخماسي للدولة.

وأوضح أن جائحة كورونا تعد من أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة الجديدة، فضلاً عن خطوات تنفيذ اتفاقية السلام الأمر الذي يتطلب المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير عام المالية بحسب صحيفة الصيحة، على العمل الجاد من أجل إعداد الموازنة وفق الموجهات المركزية والتي سيتم عرضها على مجلس حكومة الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)