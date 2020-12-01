المزارع تحتضن حفلات الأعراس والميلاد

اتجهت كثير من الأسر لإقامة مناسباتها الخاصة والعامة مثل الأعراس وأعياد الميلاد في المزارع بدلاً من الصالات التي تم إغلاقها مؤخراً بأمر والي الخرطوم سبب جائحة كورونا.

لم تقتصر الحفلات التي تقام في المزارع على المواطنين فقط بل هناك عدد من السياسيين والمسئولين الذين أقاموا حفلاتهم الخاصة في المزارع بمشاركة عدد من الفنانين مع مراعاة الاشتراطات الصحية مثل التباعد وارتداء الكمامة.

من جانبهم أكد عدد من الفنانين بحسب صحيفة السوداني، أنهم لجوء إلى حفلات المزارع بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل السلطات الصحية، مشيرين إلى أنهم يعتمدون في أكل عيشهم من تلك الحفلات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)