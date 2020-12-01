اتجهت كثير من الأسر لإقامة مناسباتها الخاصة والعامة مثل الأعراس وأعياد الميلاد في المزارع بدلاً من الصالات التي تم إغلاقها مؤخراً بأمر والي الخرطوم سبب جائحة كورونا.
لم تقتصر الحفلات التي تقام في المزارع على المواطنين فقط بل هناك عدد من السياسيين والمسئولين الذين أقاموا حفلاتهم الخاصة في المزارع بمشاركة عدد من الفنانين مع مراعاة الاشتراطات الصحية مثل التباعد وارتداء الكمامة.
من جانبهم أكد عدد من الفنانين بحسب صحيفة السوداني، أنهم لجوء إلى حفلات المزارع بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل السلطات الصحية، مشيرين إلى أنهم يعتمدون في أكل عيشهم من تلك الحفلات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المزارع تحتضن حفلات الأعراس والميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.