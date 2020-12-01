موجة الإقالات والإعفاءات والإضطراب السياسي تطيح بوالي كسلا

أصدر مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي قراراً قضى بإعفاء والي كسلا المكلف، أمين عام الحكومة، فتح الرحمن الأمين، وتعيين الطيب أحمد الشيخ بدلاً عنه بعد تعالي الأصوات المطالبة بإقالة الأمين لسياساته المضطربة والتدخلات التي خصمت من رصيد الولاية السياسي كثيراً ومن أبرزها تسونامي الإعفاءات والإقالات المتلاحقة وطريقة تعامل أمانة الحكومة الغريبة مع تلك المسؤوليات الجسام والتدخلات غير المسؤولة من بعض مدعي البطولات الزائفة.

وعلق أحد القادة السياسيين بسخرية شديدة حول معاناة الأجهزة التنفيذية في طريقة تعامل أمانة الحكومة خلال فترة الأمين المقال لضعف الأداء والتداخلات السالبة وسيطرة جهة حتى على معاول الوالي المكلف.

وأشاد القيادي بحسب صحيفة السوداني الدولية، بدور أعضاء لجنة أمن الولاية لتحملها أخطاء الأمين الكارثية وإدارتها للأزمات وتواصلها مع الجهات المختلفة الشيء الذي مكنها من السيطرة على الأوضاع ذات الهشاشة.

ووصف مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان بمحلية القربة مبارك شعيب، مفجر ملف الفساد بالقربة، عن التخبط الذي شاب أداء الوالي المكلف، وطريقة تعامله مع الملفات الحساسة، وأكد شعيب مضي المركز وشباب المقاومة والخدمات قُدماً في كشف مزيد من ملفات الفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)