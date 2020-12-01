زيادات جديدة بالاسواق وتخوف وسط التجار من الإغلاق

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف، والبعض الآخر لانعدام الرقابة بالاسواق.

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك، إن هناك زيادة في أسعار الزيوت بانواعها المختلفة، وبلغ سعر الجركانة من زيت الفول (9) آلاف جنيه عبوة (36) لتراً، مشيراً إلى ضعف الحركة التجارية بالاسواق، بسبب (الغلاء) وتدني قيمة العملة السودانية، موضحا ان جوال سعرالسكر زنة (50) كيلو (6٫250) جنيه، اما شاي الغزالتين (600) جنيه ،لافتا الى ان المواطن صار يشتري السلع الضرورية فقط وبكميات (ضئيلة).

واكد تاجر بسوق أمدرمان محمود السر،الى استمرار ارتفاع اسعار في بعض اصناف السلع وركود في حركتي البيع والشراء، مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر دقيق سيقا البكت زنه (10) كيلو بلغ (1٫500) جنيه ، أما الكيلو (160) جنيها، فيما قفز سعر العدس الى(200) جنيه لعبوة (450) جراماً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)