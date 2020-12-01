اعضاء الهلال يخاطبون لجنة التمكين بمذكرة

تقدم اعضاء من الجمعية العمومية لنادي الهلال بمذكرة قانونية للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بخصوص استرداد العلامة التجارية (شعار الهلال). وبحسب صحيفة الصيحة، انه و في العام 2006م تمكن احد الاشخاص من تسجيل اسم الهلال كعلامة تجارية تحمل اسمه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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