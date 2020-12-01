المحكمة تستمع لـ(4) شهود دفاع في قضية الشهيد حنفي

استمعت محكمة جنايات أم درمان المنعقدة بمعهد التدريب القضائي، بالخرطوم امس، برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، إلى (4) شهود دفاع عن ضابط بالدعم السريع وجهت له المحكمة تهمة قتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي لقي مصرعه في (3) يونيو عام 2019م بأم درمان فى حادثة دهس بسيارة المتهم.
وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ بحسب صحيفة السوداني، ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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