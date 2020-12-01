تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
– كباشي: الحكومة ما زالت في نفس النقطة مع الحلو
– أسرة غندور تستنجد بالسفارة الأمريكية
– التعليم العالي: تخفيض كبير في أعداد المقبولين للجامعات وتجميد كليات الهندسة والأسنان لهذا العام
– تحديد 13 ديسمبر المقبل لجلسة محاكمة علي عثمان
– الموت يغيب الفنان السوداني الكبير (حمد الريح) متأثرا بإصابته بكورونا
صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان يتلقي اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي
– لجنة مشتركة بين شمال دارفور واليوناميد لترتيب الخروج النهائي للبعثة
– الصحة تحذر من الموجة الثانية لجائحة كورونا
– المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي يتفقد معسكر الاجئين الاثويبين
صحيفة أخبار اليوم:
– الكباشي يتحدث حول فض الإعتصام وقضية موسي هلال ومحاكمة رموز الإنقاذ
– التعليم العالي: خفض عدد المقبولين للجامعات هذا العام وتجميد عدد من الكليات التطبيقية
– رئيس مجلس السيادة يتلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
– استخبارات الدعم السريع تسقط أشهر ضابط مزور برتبة العقيد
– الصحة: تسجيل406 اصابة جديدة بكورونا ببنها 11وفيات يومى الجمعة والسبت
صحيفة الوطن:
– تفاصيل لقاء هاتفي بين البرهان ووزير الخارجية الأمريكي
– قيادي بالحرية والتغيير :القرارات تطبخ ليلاً والحكومة تضلل الشعب
– الصحة تكشف عن ارتفاع كبير في وفيات واصابات كورونا وتحذر
– وجدي صالح يتوعد منسوبي النظام السابق بضربات موجعة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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