  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

– كباشي: الحكومة ما زالت في نفس النقطة مع الحلو

– أسرة غندور تستنجد بالسفارة الأمريكية

– التعليم العالي: تخفيض كبير في أعداد المقبولين للجامعات وتجميد كليات الهندسة والأسنان لهذا العام

– تحديد 13 ديسمبر المقبل لجلسة محاكمة علي عثمان

– الموت يغيب الفنان السوداني الكبير (حمد الريح) متأثرا بإصابته بكورونا

صحيفة القوات المسلحة :

– البرهان يتلقي اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

– لجنة مشتركة بين شمال دارفور واليوناميد لترتيب الخروج النهائي للبعثة

– الصحة تحذر من الموجة الثانية لجائحة كورونا

– المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي يتفقد معسكر الاجئين الاثويبين

صحيفة أخبار اليوم:

– الكباشي يتحدث حول فض الإعتصام وقضية موسي هلال ومحاكمة رموز الإنقاذ

– التعليم العالي: خفض عدد المقبولين للجامعات هذا العام وتجميد عدد من الكليات التطبيقية

– رئيس مجلس السيادة يتلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

– استخبارات الدعم السريع تسقط أشهر ضابط مزور برتبة العقيد

– الصحة: تسجيل406 اصابة جديدة بكورونا ببنها 11وفيات يومى الجمعة والسبت

صحيفة الوطن:

– تفاصيل لقاء هاتفي بين البرهان ووزير الخارجية الأمريكي

– قيادي بالحرية والتغيير :القرارات تطبخ ليلاً والحكومة تضلل الشعب

– الصحة تكشف عن ارتفاع كبير في وفيات واصابات كورونا وتحذر

– وجدي صالح يتوعد منسوبي النظام السابق بضربات موجعة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)