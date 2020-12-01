توفي مساء الإثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم الفنان حمد الريح وقد نعاه عدد من الإعلاميين ورموز الفن وكتبت داليا الياس بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365
(نعى أليم
رحيل الفنان الكبير ( حمد الريح)..
صاحب الملحمة والأغانى الخالدة..
الرجل المهذب الودود…
له الرحمة والمغفرة… ولعموم قبيلة الفن وأهله وذويه التعازى القلبية الصادقة.
إنا لله وإنا إليه راجعون).
وكتبت الفنانة هدى عربي (إنا لله وإنا إليه راجعون
الأستاذ حمد الريح في ذمة الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان السوداني حمد الريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.