وفاة الفنان السوداني حمد الريح

توفي مساء الإثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم الفنان حمد الريح وقد نعاه عدد من الإعلاميين ورموز الفن وكتبت داليا الياس بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365

(نعى أليم

رحيل الفنان الكبير ( حمد الريح)..

صاحب الملحمة والأغانى الخالدة..

الرجل المهذب الودود…

له الرحمة والمغفرة… ولعموم قبيلة الفن وأهله وذويه التعازى القلبية الصادقة.

إنا لله وإنا إليه راجعون).

وكتبت الفنانة هدى عربي (إنا لله وإنا إليه راجعون

الأستاذ حمد الريح في ذمة الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)