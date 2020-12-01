شاهد بالصور والفيديو.. الأصدقاء والمحبين يغمرونها بأموال “النقطة”.. عيد ميلاد خبيرة تجميل سودانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية أبرزها يوتيوب وفيسبوك مقطع فيديو عبارة عن هايلايت من تصويره من حفل عيد ميلاد إحدى خبيرات التجميل الشهيرات بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد جاء عيد ميلاد الخبيرة سارة جلال مدهش وخرافي حسبما قال عنه متابعون للمقاطع التي انتشرت على السوشيال ميديا.

وشهد حفل عيد الميلاد عدد كبير من الفنانين والفنانات ونجوم المجتمع وأصدقاء خبيرة التجميل سارة, وقد أظهر الهايلايت أصدقاء الخبيرة وهم سعداء, حيث قام عدد منهم برمي أموال النقطة عليها أثناء رقصها خلال وصلة غنائية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم ما بين منتقد وساخر وما بين مدافع ومتعاطف, حيث ترى الفئة الأولى أن الأمر تبزير للأموال بينما ترى الفئة الثانية أن الأمر عادي وكل شخص له الحرية في طريقة صرف أمواله.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين