لجنة قبول التعليم العالي توصي بتخفّيض عدد الطلاب المقبولين للكليات النظرية و التطبيقية

لجنة القبول للتعليم العالي تخفّض عدد الطلاب المقبولين للكليات النظرية والتطبيقية بنسبة 5.4‎%‎ وبمقدار 22395 طالباً وطالبة عن العام السابق تماشياً مع “الظروف الراهنة والتحديات القاسية التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي” وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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