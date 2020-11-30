الصحة العالمية: سنبذل كل ما هو ممكن لكشف مصدر كورونا

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر فيروس كورونا الذي تسبب بمرض كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس: “نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته”، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى منطقة يوهان في الصين، حيث ظهر الفيروس.

وأكد أنه “ليس هناك ما نخفيه.. موقف منظمة الصحة واضح جدا. علينا معرفة مصدر هذا الفيروس، لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في تفادي أوبئة مستقبلا”. وأوضح أنها “مسألة تقنية”، منددا بأن يكون البعض قاموا بـ”تسييسها”.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 262 ألف وفاة، وقد اتهمت بكين بالتستر على أمور تتعلق بالوباء، كما اتهمت منظمة الصحة بالانصياع لرغبة السلطات الصينية.

ومهمة الفريق الدولي المؤلف من حوالى عشرة علماء معروفين في مجال خبراتهم، كشف مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى الإنسان، لكنه لم يتمكن حتى الآن من زيارة الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى نهاية 2019.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة إنها تأمل في “نشر الفريق على الأرض في أقرب فرصة”، وهو الذي يجري بانتظام مؤتمرات افتراضية مع خبراء صينيين، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لذلك.

وقال تيدروس: “سنبدأ الدراسة من يوهان وسنستند إلى النتائج التي نحصل عليها لتحديد ما إذا كانت هناك خيوط أخرى لدراستها”.

وأضاف وفق سكاي نيوز: “لن نتوقف حتى نكشف حقيقة مصدر الفيروس، لكننا سنستند إلى العلم”.

ويعتقد العلماء أن الخفافيش وراء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال الحيوان الوسيط الذي ساهم في انتقال الوباء إلى الانسان غير معروف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)