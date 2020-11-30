كباشي: لا أجزم بوجود أطماع خارجية في الشرق

قال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، إن ملف الشرق ما حدث فيه مؤسف وسُفكت فيه دماء، موضحاً أن كل الاحتمالات تظل واردة إذا تم التوافق على تجميد المسار أو تجميد تنفيذه بالتوافق يبقى “خياراً متاحاً”.

وأضاف وفق صحيفة السوداني: “لكن ما ذهبت إليه الاتفاقية أن يذهب الجميع لمؤتمر جامع لأهل الشرق، وهذا المؤتمر من القضايا العالقة التي لم تُنفّذ مع مؤتمر البجا، ومن مصلحة البلد والاتفاقية الاحتكام لشئ يحقن الدماء”.وقال: “لا أجزم بوجود أطماع خارجية في الشرق

واشار الى أن الهشاشة الأمنية احد أسبابها أن البعض فسر شعار (الحرية) بطريقة خاطئة، لكن نطمئن المواطنين بأن الأمور سترجع لنصابها

وقال عضو مجلس السيادة كباشي، إنّ الحكومة ما زالت في نفس النقطة مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو التي بدأت منذ 11 شهراً وهي إعلان المبادئ.

وأوضح أن طرح الحلو، فيما يخص علاقة الدين بالدولة، وتقرير المصير وغيرها، ليس طرح كل قبائل جنوب كردفان، و”النوبة”.

وأشار كباشي خلال مقابلة بقناة النيل الأزرق، مع الإعلامية نسرين النمر، إلى أن ما يطرحه الحلو ليس كل طرح قبائل جنوب كردفان، هناك تعدد ديني وثقافي وعقائدي, من حق الحركة طرح ما تراه، لكن ليس كل رؤية أهل جنوب كردفان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)