محكمة الطعون الإدارية تأمر بوقف قرار للنائب العام

محكمة الطعون الإدارية تأمر بوقف قرار النائب العام بنقل وكيل أول نيابة جرائم المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ إلى وزارة العدل نقلاً نهائياً دون مُوافقته. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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