شرطة المرورالسريع تضبط بنادق كلاشنكوف بعد مطاردة مثيرة

تمكنت الادارة العامة للمرور (ادارة المرور السريع )بولاية القضارف من ضبط عدد (8) بندقية (كلاشنكوف) محملة بعربة بوكس قادمة من ولاية كسلا بمنطقة (الشوك) بمحلية الفشقة الحدودية بعد مطاردة العربة عند محاولة الجناة الهرب واوضح اللواء شرطة (حقوقي) صابر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف بحسب (المكتب الصحفي”للشرطة) ان الضبطية تمت بفضل متابعة وجاهزية ادارة المرور السريع بالولاية واشار سيادته ان الضبطية تمت في اطار العمل المنعي للجريمة وضبط المركبات غير المقننة والتي بها مخالفات مرورية بالولاية “من جانبه اوضح المقدم شرطة خضر عبده مدير ادارة المرور السريع بولاية القضارف ان الضبطية تمت بعد اشتباه طاقم دورية المرور السريع بالعربة و عند ايقافها حاول السائق الهرب وتمت مطاردته فاصطدم بعربة دفار بالاتجاه المعاكس حيث تمكنت قوات الشرطة وقوة المرور المتواجدة بالموقع من توقيف العربة وتم العثور علي الاسلحة و القبض على سائق العربة والمتهمين وتم تسليمهم لدائرة الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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