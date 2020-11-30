الموت يغيب الموسيقار والملحن الشهير سليمان زين العادبدين

غيب الموت صباح الاثنين عازف المندلين الشهير وابن شمبات الموسيقار وعازف المندلين الاشهر سليمان زين العابدين والذى رافق الفنان النور الجيلاني بالعزف لأكثر من35 عاماً بالإضافة إلى انه وضع أجمل الألحان لأغنيات خالدة في ذاكرة الأمة أبرزها أغنية خواطر فيل ويا سحابه والجمعة اليتيمة بدأ سليمان عازفا لآلة العود برفقة الفنان الراحل خضر بشير ومن ثم آلة الماندولين التي أخرج منها أعذب الالحان وكان معظم اهتمامه نحو اغاني الاطفال أسس مجموعة زهرات شمبات التي خرجت أجيالا وأجيال وقدم أغنيات ياتلفزيون انت الروعة يامطيرة صبي لينا في عينينا وأكثر من 500 أغنية للاطفال..تميز الراحل بادبه وأخلاقه العالية ومحبته للجميع تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وجعل الجنة داره وقراره. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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