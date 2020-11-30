عاجل.. السودان يضبط شبكة لتهريب لاجئى التيجراى إلى أوروبا

الإثنين 30 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت مباحث العمليات الفيدرالية التابعة للتحقيقات الجنائية السودانية، من ضبط شبكة واسعة تنشط في عمليات الاتجار وتهريب لاجئي حرب التيجراي الذين هجروا مناطقهم ودخلوا البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإثيوبي وحكومة الإقليم.



وأسفر كمين محكم بكوبري سوبا في الخرطوم، عن ضبط حافلة تقل 27 لاجئًا في طريقهم إلى العاصمة ومن ثم إلى إحدى دول الجوار ومنها إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأوقفت المباحث الفيدرالية سائق الحافلة وكشفت التحقيقات عن أن لديه سوابق في عمليات تهريب البشر، ويعمل ضمن شبكة بينها أجانب وسودانيون.

وقال مصدر لـ صحيفة السوداني، إن شعبة المباحث الفيدرالية الخرطوم قد رصدت نشاط الشبكة في استغلال لاجئي حرب التيجراي الفارين من مناطقهم باستدراجهم من منطقة القربة الحدودية بين القضارف ودولة إثيوبيا ومنها تأويهم داخل مخازن بمنطقة الحجر شمال البطانة، ومن ثم تهربهم إلى منطقة أبو صالح ومنها تهربهم إلى داخل ولاية الخرطوم عن طريق كوبري سوبا أو كوبري المنشية.

وأضاف المصدر أن الشبكة تأويهم في منازل ببعض أحياء العاصمة حتى موعد تهربهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية مقابل عائد مادي كبير.

وأكد المصدر أن الشرطة دونت بلاغًا ضد الشبكة وسلمت الضحايا إلى إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.