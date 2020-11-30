عاجل.. ٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٦ وفيات في السودان

الإثنين 30 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل ٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٦ وفيات، فيما تم شفاء ٣٣ حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢١٦ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٤ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٧ ألفا و ٦٢٧ حالة، بينها ١٢٤١ وفاة ،و ١٠ آلاف و ٢٠٨ أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. وأوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بتشديد الإجراءات والإحترازات الصحية، وذلك خلال اجتماع عقدته يوم الأحد برئاسة الدكتور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة، ناقشت خلاله الوضع الصحي بالسودان، وإجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

واستمع الإجتماع لعدد من التقارير من وزارات الصحة، المالية، التربية والتعليم، والإعلام، إضافة للخدمات الطبية في الشرطة والقوات المسلحة وولاية الخرطوم، والطيران المدني، ومنصة رجال الأعمال.

وقال الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، في تقرير عن الوضع الصحي، إن الوزارة تنقصها الموارد المالية لزيادة عدد مراكز العزل والعلاج، مؤكدا أن الدولة تقدم الفحص المجاني للمشتبه بإصابتهم وكذلك العلاج المجاني بالكامل، بينما يتم فحص المسافرين بمقابل مادي.

وقدمت وزارة الصحة تصورا مشتركا للجنة العليا للطوارئ يتضمن عددا من التوصيات لتبنيها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.