شداد: من حق العجب والرشيد الاستئناف ضد قرار شؤون اللاعبين

قدم رئيس اتحاد الكرة الدكتور كمال شداد تنويراً عن قرارات لجنة شؤون اللاعبين الأخيرة والخاصة بالثنائي رمضان عجب ومحمد الرشيد، واعترض شداد على بعض القرارات التي صدرت من اللجنة، لكنه عاد وقال إن التصحيح يتم عن طريق الاستئناف الذي تقدمه الجهة المتضررة.
وقال شداد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن اللجنة وجدت نفسها أمام قضية تستدعي التدخل بواسطة شؤون اللاعبين، موضحاً أن الأطراف المتضررة لا شك أنها سوف تمضي في التصعيد.
وكانت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، قد اتخذت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، قرارات مثيرة بشأن (3) من لاعبي المريخ، أثاروا جدلاً خلال فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، بعد توقيعهم عقدين مع ناديين مختلفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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