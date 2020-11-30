براءة نظامي من قتل عريس يوم زفافه عمداً

برأت محكمة جنايات الروصيرص برئاسة مولانا محمد عبد الرؤوف نظامي من الاتهام بقتل العريس “د. نهشل” يوم زفافه عمداً رمياً بطلق ناري داخل منزله بمدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، وأدانته المحكمة بتهمة القتل شبه الخطأ، والزمته بدفع الدية الكاملة بجانب دفعه تعويض مالي لثلاثة من المصابين، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المدان بالحبس “ثلاث سنوات”.

وتتلخص الوقائع بحسب صحيفة السوداني الدولية، وفقاً ما أفاد به شقيق القتيل أمام المحكمة بصفته شاهد عيان، بأن المتهم لا تربطه صلة صداقة بشقيقه الضحية وأنه لم يكن من ضمن المدعوين للمناسبة حيث زعم بأنه حضر للمشاركة وتقديم الهدايا للعريس.

وأكد شقيق العريس بأن المتهم عند دخوله المنزل قام بإخراج مسدس من طيات ملابسه وقام بتعميره وأطلق رصاصات في الهواء، ثم قام بتعميره مرة أخرى وصوبه نحو العريس فأطلق منه رصاصة أصابته في مقتل إلى جانب إصابة عدد من الحضور بجروح خطيرة، ولفت الشاكي إلى أن الضحية أسعف إلى المستشفى بيد أنه لفظ أنفاسه متأثراً بالإصابة، وأكد الشهود أقوال الشاكي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)