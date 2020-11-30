ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض في السكر بالخرطوم

كشف تجار عن ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بالعاصمة الخرطوم، وأرجع التجار الزيادة لارتفاع أجرة الترحيل والدولار.

وبمحلية كرري الإسكان (75) قال تاجر يعمل في محل لبيع المواد الاستلاكية، إن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت نتيجة لارتفاع رسوم الترحيل وأيضاً الدولار، بالرغم من أنه لا علاقة له بالانتاج المحلي، لكن هذا ما يحدث وذلك لعدم وجود رقابة على التجار والأسعار.

مبيناً أن سعر كيلو العدس بلغت (300) جنيه بدلاً عن السعر القديم (180)، فيما بلغ سعر كيلو الأرز (200) جنيه بدلاً عن (120)، وبلغ سعر البصل (7.000) جنيه للجوال بدلاً عن (6.000)، وبلغ سعر الدقيق (3.300) جنيه للجوال زنة 25 كيلو جرام بدلاً عن (2.800)، وبلغ سعر المكرونة والشعيرية (1.700) جنيه للكرتونة بدلاً عن (1.200)، وبلغ سعر اللبن (320) جنيهاً للرطل، سعر ثابت وبلغ سعر الفحم (33.000) جنيه للجوال بدلاً عن 2.400)، وبلغ سعر جالون زيت صباح 2 لتر (420) جنيه بدلاً عن (350)، وبلغ سعر لبن بدرة كيس واحد كيلو (1.200) جنيهاً بدلاً عن (1.100).

ومن جانبه قال تاجر آخر إن انخفاض السكر نتيجة لكثرة السكر في السوق (في عرض ومافي طلب).

وبمحلية أم درمان استاد الهلال وقال تاجر آخر إن السوق يشهد انخفاضاً ملحوظاً نتيجة لكثرة السكر في السوق وتوفره بالمخازن (السكر راقد)، وأوضح أن تجار الإجمالي والقطاعي قللوا من كميتهم الشرائية للسكر فاصبح هنالك عرض لكن لا يوجد طلب، مبيناً أن سعر جوال زنة 50 كيلو انخفض ليبلغ سعره (6.100) جنيه بدلاً عن (6.200)، وانخفض جوال زنة 10 كيلو (1.060) جنيه بدلاً عن السعر السابق (1.215)، فيما بلغ سعر جوال زنة 5 كيلو (560) جنيهاً بدلاً عن السعر القديم (640).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)