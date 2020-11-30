النيل الأبيض تطالب بمليوني جالون جازولين للموسم الشتوي

بدأت ولاية النيل الأبيض الاستعداد والتحضير للموسم الشتوي، وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد السمحة احمد عبدالكريم اكتمال الترتيبات الفنية لانطلاقة الموسم وقالت إن جملة المساحات المستهدفة بزراعة محصول القمح تبلغ ١٠٠ ألف فدان وتشمل المساحة التي وفرها مشروع سكر النيل الأبيض لبعض المزارعين وأضافت أن هنالك مقترحاً بزراعة ٣٠ ألف فدان خضروات وزهرة الشمس والأعلاف وأشارت إلى أن المساحات التي تم تحضيرها حتى الآن لم تتجاوز الـ ٣٠٪ والمزروعة حوالي ١٠٪ من جملة المساحات المستهدفة.

وأكدت الحاجة إلى مليوني جالون جازولين لتنفيذ عمليات الموسم الشتوي، وأضافت : الجازولين المستلم لا يكفي لوجود مساحات كبيرة جداً من الذرة في القطاع المروي التي تحتاج لعدة ريات تزامناً مع حصاد الذرة في المشاريع الآلية المطرية، وقالت إن الوزارة استلمت ٣٤٥ الف جالون للعمليات الزراعية وان البنك الزراعى قام بتوفير التمويل للشركات والأفراد والجمعيات المتمثل في التقاوي والاسمدة بأنواعها المختلفة، واشارت بحسب صحيفة السوداني، إلى أن السعر التركيزي لجوال القمح الذي أعلنته الدولة غير مجزٍ نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج وربما يؤدي هذا السعر لتهرب المزارعين من زراعة القمح والبحث عن محاصيل أخرى أكثر ربحاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)