ارتفاع أسعار السيخ واستقرار الأسمنت بالأسواق

أفاد عدد من تجار الاسمنت والسيخ بسوقي السجانة وبحري عن ارتفاع أسعار السيخ بسبب ارتفاع الدولار، بينما تشهد أسعار الأسمنت استقرارًا.

وقال تاجر اسمنت بالخرطوم بحري عبدالهادي علي، إن هناك ركوداً واستقراراً في أسعار الأسمنت، نتيجة لدخول المنتج المصري ” قنا ” للاسواق بأسعار أقل من المنتج المحلي، مما أدى للتنافس مع المنتج المحلي ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة بالجملة (31-30) الف جنيه للطن، كذلك يوجد عرض كبير للمنتج المصري، مما انعكس مباشرة على أسعار المنتج المحلي، وذكر أن سعر المنتج المحلي تراوح سعر الطن مابين (30-31) الف جنيه، أما المنتج المصري ” قنا” بسعر (26) ألف جنيه للطن.

وأوضح التاجر بسوق السجانة خلف الله محمد، أن هناك ارتفاعاً في سعر السيخ لارتفاع سعر الدولار، وبلغ سعر طن السيخ اوميقا (155) الف جنيه مقاس (4-5) لينة، أما السيخ ابانوب بلغ (160) ألف جنيه، الاسعد (158) ألف جنيه، متوقعا حدوث زيادة في الاسعار لاستمرار زيادة سعر الصرف، مشيرا الى ضعف القوة الشرائية بسبب الغلاء.

شدد تاجر اسمنت الامين أحمد، على استقرار أسعار الاسمنت منذ الاسبوع الماضي، وارجع ذلك لدخول منتجين جديدين بالاسواق بكميات كبيرة وباسعار اقل، مؤكدا استمرار توقف مصنع اسمنت بربر، عن العمل لاكثر من ثلاثة اسابيع، مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر طن اسمنت عطبرة(30) الف جنيه، التكامل والشمال (31) الف جنيه، مشيراً إلى توقعات بحدوث تراجع في الأسعار بسبب الركود ودخول منتج اجنبي للأسواق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)