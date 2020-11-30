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الإثنين 30 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن موعد رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية نقلًا عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تصريحاته، إذ قال إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيتم في ديسمبر المقبل قائلًا إن كل الشواهد تدل على ذلك.
وأضاف حمدوك أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسمه من القائمة.
كما تطرَّق حمدوك خلال لقاء أجراه معه تلفزيون السودان، للإجراءات المصرفية التي يتعيّن على السودان اتباعها بعد رفع اسمه من القائمة الأمريكية.
يأتي هذا بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بدء الولايات المتحدة عمليات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلاً إن ذلك "سيتم قريباً".
وصنفت واشنطن السودان دولة راعية للإرهاب في العام 1993، عقب استقبال الرئيس السوداني حينها عمر البشير، مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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