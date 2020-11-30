حكم قضائي بنزع مولد كهربائي بمستشفى كوستي لصالح تاجر قطع غيار

قام تاجر قطع بنزع المولد الكهربائي لمستشفى كوستي، بحكم قضائي مقابل ديون تتعلق بصيانة سيارات خاصة بوزراة الصحة، بعد أن عجزت عن الايفاء بسدادها.

وتشير متابعات بحسب صحيفة السوداني، إلى أن التاجر ذاته انتزع المولد الكهربائي لمستشفي ربك في وقت سابق بسبب ديون متراكمة على وزارة الصحة الولائية منذ سنوات .

يذكر أن المولدات قدمت من جهات خيرية لصالح مستشفيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)