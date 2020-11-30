بحث وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيلب قراندي، مساهمة السودان في دعم قضايا اللاجئين بخاصة لاجيء حرب التغراي بإقليم إثيوبيا. واكد الوزير أن السودان ظل يضطلع لفترة طويلة بتوفير كافة خدمات الإيواء والصحة بمعسكرات اللاجئين . وبحسب وكالة السودان للانباء فقد طالب المفوض الأممي بضرورة تحسين الاوضاع المعيشية للاجئين وتهيئة البنية التحتية بالمعسكرات، مشيداً باستجابة الحكومة السودانية لاستضافة اللاجئين برغم المعاناة التي يمر بها السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.