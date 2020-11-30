الصحة تناشد الأسر للتعاون مع حملة التحصين ضد شلل الأطفال بالخرطوم

ناشدت وزارة الصحة الخرطوم، جميع المواطنين بالولاية بالتعاون التام مع فرق حملة الاستجابة للتحصين ضد شلل الأطفال في الجولة الحالية التي انطلقت بالمحليات كافّة بالتزامن مع الحملة القومية بالبلاد.
وشدّد مدير إدارة التحصين بالوزارة د. جمال الدين محمد عثمان أمس بحسب صحيفة الصيحة، على أهمية الحملة، ودعا المواطنين وخاصة أسر الأطفال المستهدفين بالتطعيم بسرعة الاستجابة لضمان سلامة أطفالهم من مرض الشلل وعدم الالتفات للشائعات التي تؤدي إلى حرمان الأطفال من جرعات التطعيم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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