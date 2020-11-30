(21) وفاة و(209) إصابات جديدة بـ(كورونا) في الجزيرة

إعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة “كورونا” الموجة الثانية، للفترة من 22 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2020م عن تسجيل (574) حالة اشتباه إصابة بفيروس “كورونا”، منها (209) حالات موجبة، و(21) حالة وفاة، وتعافي (89) مصاباً، و(78) حالة موجبة في الحجر المنزلي و(21) أخرى بمراكز العزل.

وناشدت وزارة الصحة بحسب صحيفة الصيحة، مواطني ولاية الجزيرة بضرورة اتباع الموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الاتحادية للحد من انتشار جائحة “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)