أبرزهم وجدي صالح.. الكشف عن ترشيح ثلاثة أسماء لخلافة النائب العام

كشفت لجنة وساطة مجموعة محامون ضد التمييز والفساد أن النائب العام تاج السر علي الحبر أقر بكل الاتهامات التي وردت في مذكرة وجهها نادي نادي أعضاء النيابة بحقه والمتعلقة بتجاوزات ومخالفات في كثير من ملفات البلاغات.

وشدد ممثل اللجنة محمد محمود العمدة على المطالبة بإقالة النائب العام، فيما رشح ثلاث شخصيات قانونية رفيعة بالتكليف بمنصب النائب العام من بينهم وجدي صالح، وسيف الدولة حمدنا الله، وعبد القادر محمد أحمد.

وقال ممثل الوساطة المحامي يوسف حقار في مؤتمر صحفي الاحد إنه تم تشكيل لجنة بشأن تقريب وجهات النظر بين النائب العام وأعضاء نادي النيابة العامة وتم الجلوس إلى الطرفين كل على حدا.

وأوضح حقار إن النائب العام لم ينكر ادعاءات النادي بحقه والتي من بينها إطلاق سراح المتهم أوكتاي التركي ورد على ذلك إن لم نطلق سراح أوكتاي دارفور ستظلم” في إشارة إلى إنه مستثمر في كهرباء ولايات دارفور حسب قوله

وكشف حقار بحسب صحيفة أول النهار، عن تبريرات للنائب العام بشأن طارق سر الختم بأنه مريض وتم الحجز على كل أملاكه، وعند اطلاق سراح سر الختم لم يكن موجوداً.

وأشار حقار إلى إقرار النائب العام بإضافة توصية في تقرير لجنة النقل النهري لصالح مصري يدعى يسري كان تاج السر الحبر محامياً له قبل أن يتولى منصب النائب العام، واستنكر حقار الحادثة من النائب العام وتدخله في الملف لمنح مؤكله السابق حكم قانوني صدر.

وأبدى حقار إستغرابه من إجراء التحقيق مع ادم الفكي من قبل وكيل نيابة في دارفور داخل سجن كوبر، بعد إطلاق سراحه بتوجيه من النائب العام عبر وكيل نيابة بالمكتب التنفيذي.

وقال حقار نحن شهود على اعتراف واقرار النائب العام بكل الاتهامات التي ساقها ضده اعضاء النيابة، واعلن عن تقديم مذكرة للمجلس السيادي تطالب بإقالة النائب العام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)