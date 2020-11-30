  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السودانيٰ:

حمدوك: واثقون بقدرتنا على تنفيذ متطلبات السلام

رئيس الوزراء: لا اتجاه لتعويم الجنيه

المريخ يتعادل مع أوتوهو الكونغولي

ضبط شبكة تهريب تتاجر بلاجئي حرب التيغراي

محمد الفكي يكشف تفاصيل زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي للخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

وفد أميري قطري يعزي في وفاة الإمام الصادق بأم درمان

دجالفون ومنسوبون للنظام البائد يخفون (21) عربة لاندكروزر

حمدوك: رفع الدعم عن المحروقات أصعبقرار اتخذته الحكومة

الكشف عن موعد جديد لصيانة مصفاة الخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

إفادات لحمدوك حول الاتجاه للإغلاق الشامل بسبب كورونا ومصير لجنة إزالة التمكين

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ارتفاع مخيف للاصابة بكورونا بالجزيرة واللجنة العليا للطوارئ تقر ايقاف الدراسة بالفصول النهائية وتطالب بالتشديد

في ذمة الله ..الرمز السياسي والقانوني مولانا دفع الله الحاج يوسف

عاصم البلال يكتب في اجراس فجاج الارض: قبل أن تغلق علينا كورونا الابواب وتقول: هيت لكم

صحيفة الوطنْ:

جمعية الهلال الأحمر تكشف عن فقدان (٢١) عربة بحوزة منسوبي النظام البائد

فوضى وتوقف شركات ومطالبة بإقالة مسؤلي الموانئ

نبيل أديب :الاتحاد الافريقي اخطرنا بعدم قدرته على فحص فيديوهات فض الاعتصام

ارتفاع كبير في الوفيات والاصابات بكورونا في الخرطوم والولايات

تأجيل جلسة محاكمة علي عثمان وأخرين للمرة الثانية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)