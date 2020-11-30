حمدوك: موعد رفع أسم السوددان من قائمة الارهاب اقْتَرَب

قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إن رفع إسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية سيتم في ديسمبر القادم وان كل الشواهد تدل على ذلك وأكد وفق ( سونا) أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع إسم السودان من القائمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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