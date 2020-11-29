تكريم منسوبي المباحث الذين تمكنوا من القبض علي المتهم بسرقة البنك السوداني المصري

كرم الفريق شرطة حقوقي/ د.ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم ضباط وأفراد الفريق الخاص لمباحث شرطة ولاية الخرطوم الذي نجح في كشف طلاسم سرقة البنك السوداني المصري الذي عمل بكفاءة ومهنية عالية مشيداً بجهودهم وهمتهم التي أسفرت عن القبض على الجناة رغم كبر مساحة مسرح الجريمة حيث تم إنجاز العمل بأحترافية

مشيراً الى المضي قدماً في عدم تقييد أي بلاغ ضد مجهول بما يؤكد ان الشرطة تعمل على طمأنينة المواطنين ورد حقوقهم



من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي / عبد الرؤوف الضو محمد نور مدير دائرة الجنايات برئاسة شرطة الولاية أكد قدرة شرطة الولاية لكشف كافة الجرائم الغامضة وتسديد مختلف البلاغات الجنائية وضبط المجرمين مهما إبتكروا من أساليب ووسائل الإخفاء عن أعين الشرطة عبر إداراتها المختلفة من الشرطة العامة والأدلة الجنائية وإدارة المباحث الجنائية

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة ان تفاصيل حادثة السرقة التي تعرض لها البنك السوداني المصري الى قيام سائق عربة ترحيل الأموال بسرقة مبالغ تقدر بـ500 الف دولار عقب ذلك نشطت قوات الشرطة إصداراتها وتم تكليف فريق ميداني في جمع المعلومات والتقصي الذي أسفر عن القبض على (5) متهمين تم التحري معهم وإسترداد المبلغ المسروق حيث كان إحدى البلاغات الهامة التي شكلت رأياً عاماً يهدد أمن وسلامة المواطنين وقد نجحت شرطة الولاية في وضع حدا لمغامرات المتهم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)