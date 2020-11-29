حمدوك: واثقون بقدرتنا على تنفيذ متطلبات السلام

أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن السلام يعد دفعاً للفترة الانتقالية، وإسقاط صوت البندقية هو حلم لكل السودانيين.

وأشار إلى أن السلام يتم في ظروف إقليمية ودولية مُعقّدة، على رأسها شح الموارد لتنفيذ السلام ومتطلبات من أكبر التحديات، وتابع: “لكننا واثقون بقدرتنا على تنفيذ متطلباته”.

في وقت قال فيه رئيس الوزراء، إن البعثة الأممية في “براحات” الفصل السادس.

وأشار وفق صحيفة السوداني إلى أنّ المرحلة الثانية من السلام تتمثل في توقيع السلام مع عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو, بينما عد مخرجات اللقاء مع الحلو في إثيوبيا مثل خارطة طريق لمعالجة المشاكل العالقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)