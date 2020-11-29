تقرر إيقاف الدراسة بالفصول النهائية (ثامنة أساس – ثالثة ثانوي) لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة، بأمر اللجنة العليا للطوارئ الصحية وفق صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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