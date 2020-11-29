حمدوك: “توزيع الاستحقاقات مَن يملك ومن لا.. تصور قاصر”

قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إن المكون العسكري لن يستطيع المضي بالدولة لوحده كما المدنيين، ويجب العمل سوياً.

وأوضح في في مقابلة مع التلفزيون القومي، “الحديث عن أن المدنيين ضعيفون وغيره ليس صحيحاً.. نحن نعمل على مصلحة شعبنا”.

رد حمدوك على تصريحات لعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي, اتهمه فيها بالخروج عن المؤسسية، قائلاً: “السؤال الكبير هنا مَن هو، مَن يعطي، ومَن الذي يملك حتى يعطي، رئيس الوزراء أتت به الثورة العظيمة، وينظم عمله بوثيقة دستورية حددت بكل وضوح أن ملف السلام تتم إدارته بواسطة الحكومة التنفيذية، “وافتكر أن يكون هناك شخص يوزع الاستحقاقات على من يستحق وهذا لا يستحق، وفكرة في زول يوزع الاستحقاقات من يستحق ومن لا يستحق تصور قاصر”.

وأضاف وفق صحيفة السوداني: “محتاجين نناقش كل القضايا مع الرفقاء والأشقاء ولا يوجد شخص يستطيع أن يفرض على شخص ماذا يعتنق.. علينا الاستماع لكل الآراء برحابة صدر لمصلحة الشعب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)