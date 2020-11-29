حمدوك: الموجة الثانية لـ”كورونا” أعنف ونسعى لعدم الإغلاق التام

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأحد، إن الموجة الثانية لـ”كورونا” أصابت 20 من العاملين في مجلس الوزراء، ووصفها بـ(الأعنف).

وأضاف خلال حوار بالتلفزيون القومي يجرى حالياً: “نسعى لعدم الإغلاق العام لكن القرار فيها مرتبط بالجائحة، والإغلاق لديه تأثير كبير جداً على مسار الحياة، والإغلاق السابق أثر على الإيرادادت بنسبة 42%.. نتمنى أن لا نضطر لهذا الإغلاق”.

وتابع: وفق صحيفة السوداني “يجب على المواطنين التقيد بصرامة شديدة بالاحترازات الصحية والإحساس أن كورونا في كوكب آخر يجب أن يتخلّص منها الشعب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)