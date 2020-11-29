كشف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن طباعة 70% من الكتاب المدرسي، بينما تمضي العملية حالياً لإنهاء طباعته، موضحاً أن الوصول لتقنية تتيح التعليم بالتلفزيون والراديو إنجاز.
وأقر في حوار تلفزيوني، بوجود خلل صاحب طباعة الكتاب المدرسي، وأضاف: “حصل نقد بين التعليم والمالية وهذا شئ صحي”.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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