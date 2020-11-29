إطلاق سراح النعمان عبد الحليم

قال د. النعمان عبد الحليم، إن السلطات أخلت سبيله مساء (الأحد)، وفق صحيفة (السوداني)، قال إن النيابة العام أمر بإخراجه من السجن مساء اليوم.

واُعتقل النعمان عبد الحليم منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في مايو الماضي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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