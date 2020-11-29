المريخ يتعادل مع أوتوهو الكونغولي

تعادل المريخ في أولى مُواجهاته بالبطولة الأفريقية أمام أوتوهو الكونغولي بهدف لكل فريق وذلك في المباراة التي جرت الاحد.
وأحرز هدف التقدم للمريخ أحمد حامد التش، وقدم المريخ مستوىً فنياً متميزاً في المباراة.
وأحرز الفريق الكونغولي وفق صحيفة السوداني هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من شوط اللعب الثاني وعزز المريخ من حظوظه في التأهُّل إلى الدور الأول من دوري الأبطال وذلك عقب النتيجة الإيجابية في مباراة الذهاب اليوم في انتظار جولة الرد بالخرطوم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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