وفاة مولانا دفع الله الحاج يوسف

غيب الموت نهار الثلاثاء مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية، ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق، والمحامي الضليع. وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش الأبيض بمستشفى علياء التخصصي. وُوري الثرى بمقابر أحمد شرفي.

وُلد الراحل في العام ١٩٣٤. ويعتبر موسوعة في القانون والقضاء، ومن الرموز الاجتماعية البارزة في مدينة أم درمان والبلاد. كما كان (رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات الشهيرة في دارفور).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)